الزمالك يُرحب بمواجهة المصري في ملعب الجيش

المصري طلب نقل المباراة للسويس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى الزمالك ترحيبه بمواجهة المصري البورسعيدي ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري في ملعب الجيش بالسويس بدلًا من ملعب برج العرب.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في العاشر من إبريل القادم على ملعب برج العرب في الإسكندرية، لكن الحالة السيئة للملعب وحاجته للصيانة العاجلة أدى لإغلاقه ونقل المباريات التي كان من المقرر أن تُلعب عليه لملاعب أخرى.

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وأفاد موقع فلجول أن المصري تقدم بطلب للاتحاد المحلي للعبة بنقل مباراتيه أمام الزمالك والأهلي في الدوري إلى ملعب الجيش بالسويس.

وتحدث الموقع المصري مع أحد مسؤولي الزمالك، وسأله عن إمكانية اللعب في السويس، فأجاب "ليس لدينا مانع في خوض مباراة المصري في ملعب الجيش بالسويس. خضنا عليه بعض المباريات من قبل وهو ملعب جيد".

يُذكر أن الزمالك يتصدر بطولة الدوري المصري بـ53 نقطة وبفارق نقطتين عن مطارده الأهلي، وقد لعب الفريقان 23 مباراة، فيما يتواجد المصري في المركز الرابع بـ42 نقطة حصل عليها من 24 مباراة.