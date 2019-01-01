القمة 118 - يوليو شهر الأحزان الزمالكاوية

الأهلي والزمالك في بطولة خاصة الليلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بعد موسم شاق كان هو ربما الأطول في تاريخ الدوري المصري الممتاز، أخيرًا يعلق اللاعبون أحذيتهم مؤقتًا بعد ساعات من الآن، مختتمين الموسم بمواجهة القمة 118 بين الأهلي والزمالك.

نعم هي تحصيل حاصل، فقد حسم الشياطين الحمر اللقب لصالحهم منذ الجولة قبل الأخيرة متفوقين بفارق خمس نقاط عن الفارس الأبيض - قبل خوض القمة - لكن يظل للديربي رونقه، كونه بمثابة بطولة خاصة، قد يعزز به الأهلي فوزه بالدوري أو يحسمه الزمالك لصالحه للمساهمة في تقليل أحزان جماهيره على ضياع اللقب.

لكن باستطلاع رأي شهر يوليو حول المباراة، فأمل كتيبة خالد جلال ضعيف في إرضاء جماهيره الليلة..

أقيم الديربي في شهر يوليو تسع مرات، الغير أن الأبيض لم يحقق الفوز في أيٍ منها، مقابل فوز الأهلي ست مرات، حضر التعادل في ثلاثة لقاءات أخرى.

وبالشهر نفسه خطف الشياطين الحمر لقبين من الأبيض؛ كأس مصر 2007 والسوبر المحلي 2008.

17-7-2000 > الدوري > التعادل 0-0

2-7-2007 > نهائي كأس مصر > فوز الأهلي 4-3

20-7-2008 > دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا > فوز الأهلي 2-1

27-7-2008 > كأس السوبر > فوز الأهلي 2-0

22-7-2012 > دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا > فوز الأهلي 1-0

24-7-2013 > دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا > التعادل 1-1

21-7-2015 > الدوري > فوز الأهلي 2-0

9-7-2016 > الدوري > تعادل 0-0

17-7-2017 > الدوري > فوز الأهلي 2-0