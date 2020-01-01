الزمالك وأول أغسطس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الزمالك ضد أول أغسطس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

أول أغسطس 0 × 0 الزمالك

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45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

نهاية الشوط الأول

الزمالك ٠-٠ بريميرو دي أوجوستو pic.twitter.com/coUrWq4xkj — SC (@ZSCOfficial) February 1, 2020

45+1’ محاولة التوغل من آري بابل من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

42’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك

41’ توقف اللقاء لسقوط محمد عبدالغني ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

40’ تسديدة قوية من مابالولو من على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس محمد عواد بثبات

39’ خطأ لصالح الزمالك بعد تدخل من آري بابل على عبدالله جمعة فى المنطقة الدفاعية للزمالك

38’ تسديدة قوية من إمانويل نجوديكاما من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

37’ كرات متبادلة فى منتصف الميدان من الفريق الأنجولي بدون خطورة على المرمى

35’ تسديدة قوية من ماريو بالبورديا من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمى محمد عواد

34’ توغل من مصطفى فتحي من داخل يمين المنطقة لكنه فضل التسديد واصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

33’ استئناف المباراة من جديد والكرة بين أقدام لاعبي أول أغسطس فى منتصف الميدان

32’ توقف اللقاء لسقوط إسلام جابر ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

31’ تمريرة طولية من إسلام جابر فى إتجاه مصطفى محمد داخل يمين المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’ عرضية من الجهة اليسري تلقاها مابالولو برأسية قوية لكن أمسكها الحارس محمد عواد بثبات

27’ سجل على الكرة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان

26’ خطأ فى منتصف الميدان للفريق الأنجولي ضد أحمد سيد زيزو

25’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة بين أقدام لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان

22’ تمريرات بين أقدام لاعبي الزمالك على حدود المنطقة

21’ رمية تماس للزمالك تنفذ بتمريرة فى إتجاه عمر السعيد الذي سددها برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايمن

20’ أحمد سيد زيزو ينفذ الخطأ بتسديدة قوية لكنها اصطدمت فى الحائط ومرت بدون خطورة

19’ خطأ من جديد للزمالك من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من ماريو بالبورديا على عبدالله جمعة

18’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كريم بامبو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

17’ خطأ من الجهة اليسري للزمالك بعد تدخل قوي على عبدالله جمعة

16’ تمريرة خطيرة فى إتجاه كريم بامبو المنفرد امام المرمي لكن خروج رائع من الحارس نيبلو وابعدها بنجاح

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ توقف اللقاء لسقوط أحمد عيد بعد إصطدامه مع إمانويل نجوديكاما ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

13’ محاولة التسديد من ليونيل يومبي لكن تدخل الدفاع واسخلصها بنجاح

11’ تمريرات بين أقدام لاعبي اول أغسطس فى منتصف الميدان

10’ تمريرة فى قلب منطقة جزاء الفريق الأنجولي فى إتجاه مصطفى فتحي لكنه فشل فى استلام الكرة ليمسكها الحارس بثبات

9’ خطأ للزمالك بعد إصطدام الكرة فى يد المهاجم ليونيل يومبي

8’ تنفيذ الركنية بعرضية من أحمد سيد زيزو لداخل المنطقة تلقاها عمر السعيد برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

7’ تمريرة من مصطفى فتحي إلى عمر السعيد على يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

5’ ضغط قوي من الفريق الأنجولي على دفاعات الزمالك ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

4’ تسديدة قوية من آري بابيل من على حدود المنطقة لكنها اصطدمت فى القائم ومرت بدون خطورة

2’ استخلاص الكرة من جانب كريم بامبو وتوغل بها لداخل المنطقة لكنه سددها تسديدة سيئة مرت بعيدة عن المرمي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / مصطفى محمد / محمد عنتر / محمود حمدي الونش / يوسف ابراهيم / كابونجو كاسونجو / محمد اوناجم / محمد صبحي

تشكيل الزمالك لمباراة بريميرو دي اوجوستو بدوري ابطال افريقيا. ⚽️📝 pic.twitter.com/pIZmmXuHiW — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 1, 2020

الزمالك: يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد عواد / أحمد عيد / محمد عبدالسلام / محمد عبد الغني / عبدالله جمعة / محمد حسن / أحمد سيد زيزو / مصطفى فتحي / كريم بامبو / إسلام جابر / عمر السعيد

البدلاء / إسحاق كوريا / لومبالا بوكامبا / بونيفكيو فرانشيسكو / جوزيه ماكايا / لوفرمبو بيدرو بوا

أول أغسطس: يبدأ المدرب دراجان بوفيتش بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من نيبوت / سالوماو مانويل تروكو / داني ماسونجونا / بوبو أونجيندا / باولو ماسيكيما / ماريو بالورديا / أييكين أكينفينوا / أري بابل / إمانويل نجوديكاما / كريستوفاو مايالولو / ليونيل يومبي

تشكيل الفريقين:

ولكن ستكون الفرصة مواتية أمام باتريس كارتيرون لتجربة عدد من العناصر في سبيل منحهم الخبرة والاحتكاك الإفريقي قبل الدخول إلى الدور الأصعب على الإطلاق أمام خصوم من العيار الثقيل.

هذه المباراة بلا قيمة بالنسبة للزمالك، حيث ضمن الفارس الأبيض التواجد في ربع نهائي البطولة الإفريقية بعدما تعادل سلبيًا مع مازيمبي في الجولة الماضية بينما تعادل أول أغسطس مع زيسكو بهدف لكل منهما.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./