"الزجاجة والقرد" يدفعان القضاء الإسباني لحماية نجم ريال مدريد بحكم مضاعف!

رسالة حاسمة من السلطات ضد العنصرية

انضم أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، إلى سلسلة ضحايا الإساءات العنصرية في كرة القدم الإسبانية.

وقام مشجع شاب لنادي ريال مايوركا بتقليد حركات القرود عندما سجل الفرنسي تشواميني، هدف الفوز (0-1) يوم السبت الماضي على ملعب سون مويكس.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيتم فرض غرامة قدرها 4 آلاف يورو على المشجع القاصر وحظره لمدة عام من التواجد في مختلف المرافق الرياضية.

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وأضافت: "سيكون الأمر متروكًا للمحاكم لإصدار هذه العقوبة، وربما إثبات إدانة المشجع في المحكمة، كما سيتم تغريم نفس المشجع مبلغ 3001 يورو بسبب رمي زجاجتين بلاستيكيتين على أرض الملعب".

وأشارت "موندو ديبورتيفو"، إلى أن الرسالة من وراء العقوبات المذكورة سلفًا هي أن رمي زجاجات المياه الفارغة يُنظر إليه على مستوى مماثل للإساءة العنصرية.

وختمت: "السلطات أوصت بنفس العقوبة ضد المشجعين الذين أساءوا عنصريًا إلى فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، بالإضافة إلى مشجع خيتافي الذي أساء إلى ماركوس أكونا لاعب إشبيلية".