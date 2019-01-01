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الريان القطري يعلن التعاقد مع الفنزويلي ريفاس

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بعد رحيله من الهلال، ريفاس انتقل للريان القطري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الريان القطري، عن التعاقد مع الفنزويلي جيلمين ريفاس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الهلال فسخ عقد ريفاس مؤخرًا، بعد قرار الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، الذي استبعده من قائمة الزعيم.

نادي الريان القطري، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن نجاحه في الاتفاق مع ريفاس، بالانضمام لصفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يصل ريفاس إلى الدوحة مساء الثلاثاء، من أجل إتمام التعاقد بشكل رسمي معه، والمشاركة في تدريبات الفريق.

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ريفاس انتقل لصفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2017، قادمًا من فريق الشارقة الإماراتي، حيث تم الاعتماد عليه كبديل خلال الفترة الأخيرة.

اللاعب الفنزويلي صاحب الـ29 عامًا، شارك مع الهلال في 41 مباراة، سجل فيهم 13 هدفًا، وصنع 3 أهداف.

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