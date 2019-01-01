بولنت: أخطأ اللاعبون، لكني أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الاتحاد

ماذا قال المدرب بعد السقوط المدوي أمام الفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد بولنت أويجون المدير الفني لفريق الريان أنه يتحمل تمامًا مسؤولية الخسارة الثقيلة أمام اتحاد جدة السعودي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا مساء اليوم.

وكان الفريق القطري قد تقدم أولًا بهدف فييرا جونزاليس لكن أصحاب ملعب الجوهرة ردوا بخمسة أهداف كاملة جاءت 3 منها في الشوط الثاني من المباراة.

وقال بولنت عقب اللقاء "أنا مدرب الفريق وبالتالي أنا من يتحمل المسؤولية".

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أضاف "قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول، والأخطاء التي قام بها اللاعبون ساهمت في خسارة الفريق بالإضافة إلى عدم التركيز".

وأتم المدرب التركي مؤكدًا أن الخسارة واردة والبطولة مازالت في بدايتها.

يُذكر أن الفريقين لا يعيشان موسمًا محليًا جيدًا، إذ يتواجد الريان في المركز الرابع من جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 30 نقطة وبفارق 17 نقطة عن السد في الصدارة، فيما يُكافح اتحاد جدة للهروب من الهبوط، إذ لا يمتلك سوى 16 نقطة تضعه في المركز قبل الأخير من دوري المحترفين السعودي.