ريجيكامب: انتصار مهم، وتصريحات فيتوريا لا تهمني

المدرب الهولندي سعيد بالفوز المهم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل الإماراتي سعادته البالغة بالانتصار على النصر في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا، مقللًا من أهمية تصريحات روي فيتوريا المدير الفني للفريق السعودي التي قال خلالها أن فريقه استحق الفوز اليوم.

وتفوق الوصل على ملعبه بهدف دون رد أحرزه فابيو دي ليما من ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة، وقال ريجيكامب بعدها "تحقيق انتصار في بداية المشوار أمر مهم وإيجابي، ودافع قوي للفريق للمواصلة في دوري أبطال آسيا، سعيًا للتأهل إلى الدور التالي".

الوصل يهزم النصر في افتتاح مشوارهما في دوري أبطال آسيا

مضيفًا حول تصريحات منافسه "لا تهمني تصريحات مدرب النصر، ويهمني فقط أن فريقي استحق الفوز، وفي كرة القدم يفوز من يسجل الأهداف".

كان فيتوريا قد قال بعد المباراة "النتيجة لم تكن عادلة، كنا الأفضل أمام الوصل، وافتقدنا بعض التفاصيل. قدمنا إلى دبي من أجل الفوز، وكنا نستحق نتيجة أفضل من الخسارة على ضوء ما قدمناه. لا يزال أمامنا 5 مباريات أخرى في المجموعة، ولدينا الفرصة للتعويض والتأهل".