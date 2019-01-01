فهد المولد: تمنينا وجود الجمهور للاستمتاع بالخماسية ضد الريان

مهاجم الاتحاد يعد بالمزيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى فهد المولد مهاجم اتحاد جدة سعادته البالغة بالانتصار الساحق الذي حققه الفريق على الريان القطري في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بخمسة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا أن تلك المباراة مجرد بداية.

ويُعاني الاتحاد بقوة في الدوري السعودي، إذ لا يمتلك سوى 16 نقطة تضعه في المركز قبل الأخير من جدول الترتيب ويُكافح بشدة للنجاة من الهبوط، لكنه رغم هذا بدأ المشوار القاري بأفضل صورة ممكنة بعدما قلب تأخره أمام الضيف القطري بهدف لانتصار كبير.

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وأبدى المولد حزنه لغياب الجماهير عن المباراة بقرار من الاتحاد الآسيوي تطبيقًا لعقوبة قديمة على الفريق، مضيفًا " النتيجة التي تحققت أمام الريان مجرد بداية، وأشكر زملائي اللاعبين على المستوى الكبير، الذي قدموه في اللقاء".

"تمنينا تواجد الجمهور للاستمتاع بالمباراة، ونعدهم بتقديم المزيد في المواجهات المقبلة. طريقة لعب المدرب سييرا ساهمت في تقديم الفريق مباراة كبيرة".

وأتم المهاجم الدولي السعودي حديثه عقب اللقاء مؤكدًا أن الفريق معتاد على اللعب تحت الضغوطات، نافيًا أن يكون تحررهم منها لغياب الجماهير هو السبب في تلك النتيجة الرائعة.