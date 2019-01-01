الروماني ايدي يوردانيسكو يعترف بعرض الاتحاد ويكشف موقفه

أكد المدرب الشاب تلقيه عرضًا عربيًا مؤخرًا عن طريق وكيل أعماله

كشف المدير الفني لروماني ايدي يوردانيسكو المدرب الحالي لنادي غاز ميتان الناشط بالدوري الروماني عن حقيقة وصول عرض سعودي له مؤخرًا عبر وكيل أعماله.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن رغبة إدارة نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع المدرب الروماني، من أجل خلافة المدير الفني التشيلي لويس سييرا الذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.

وأكد المدرب الشاب تلقيه عرضًا عربيًا مؤخرًا عن طريق وكيل أعماله، حيث تواصل معه أحد الأشخاص لاستطلاع رأيه بهذا الشأن.

وكشف يرودانيسكو عن موقفه من العرض الحالي، مؤكدً أن عقده مع نادي غاز ميتان يمتد حتى نهاية الموسم الجاري 2019\2020، وإنه يرغب في مواصلة مشوراه مع الفريق.

وواصل المدرب الشاب تصريحاته ليؤكد أنه قد يرحل عن قيادة فريقه الحالي في حال شعوره بعدم الرغبة في بقاءه على رأس الجهاز الفني.

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يُذكر أن نادي غاز ميتان يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري الروماني برصيد 21 نقطة، تمكن من جمعهم خلال 13 مباراة.