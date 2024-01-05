الروقي: "يقفون ضد منتخب السعودية من أجل النصر!"

الغنام قضية القضايا.. والبريك أفضل منه

فتح الإعلامي الرياضي عيسى الروقي، النار على الداعمين للنصر في وسائل الإعلام، بسبب هجومهم الدائم على طريقة اختيار اللاعبين لمنتخب السعودية، بحسب وصفه.

ويستعد منتخب السعودية تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، لخوض منافسات شرسة في كأس آسيا 2023 التي تنطلق الأسبوع المقبل في قطر، حيث يأتي الأخضر على رأس المجموعة السادسة مع تايلاند وعمان وقرغيزستان

وغرد الروقي عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، قائلًا: "مشجعين النصر الذين يعملون في الإعلام الرياضي قبل مونديال 2022 جعلوا عدم انضمام عبد الرحمن غريب قضية القضايا، لإيهام الرأي العام بأن النصر مظلوم علمًا أن النصر أخذوا منه 6 لاعبين حينها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الأمر وصل لدرجة أن بعضهم (مشجعي النصر)، شجع ضد المنتخب من أجل الانتصار في الرأي".

وتابع الروقي: "الآن نفس المشجعين يضعون عدم انضمام سلطان الغنام قضية القضايا وهم يعلمون أن البريك صنع أهداف أكثر منه ولم ينضم للمنتخب".

وختم مستنكرًأ: "السؤال متى يتعلم هؤلاء المتعصبين أن المصلحة الآن هي دعم المنتخب مهما كانت الأسماء؟؟".