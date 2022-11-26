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الركراكي يحذر لاعبي المغرب المولودين في بلجيكا من "التأثر العاطفي"

أحمد مجدي
4:17 م غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Walid Regragui of Morocco
مباراة معقدة تنتظر أسود الأطلس

حذر المدرب المغربي وليد الركراكي لاعبي منتخب بلاده خصوصًا مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسية البلجيكية ونشؤوا وولدوا هناك من ترك عاطفتهم تغلب عليهم أثناء اللعب ضد منتخب الشياطين الحمر غدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

الركراكي أدلى بتصريحات في المؤتمر الصحفي قال فيها: "بالنسبة لأي لاعب مزدوج الجنسية، يملكون مشاعر خاصة، يمكن أن تتحول إلى مشاعر إيجابية لكن بشكل عام عليهم تخطي هذه الأمور".

وأضاف: "ولكنها مباراة نريد أن نفوز بها أيًا كان الخصم الذي نواجهه واللاعبون الذين نختارهم، علينا الفقط التركيز بذلك".

وأكد الركراكي أن المنتخب البلجيكي "دائمًا مرشح، لديهم لاعبون رائعون ومدرب مميز، لديهم لاعبون عظماء حتى على الدكة، لديهم الخبرة، ستكون مباراة صعبة ولكننا نستطيع خلق المشاكل بالنسبة لهم خصوصًا على مستوى خط الوسط".

موقف ثلاثي الدفاع

وأشار الركراكي إلى تمنياته بالتعافي السريع لنجمه نصير مزراوي الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى ضد كرواتيا، مؤكدًا أن الثنائي رومان سايس وأشرف حكيمي يواجهان بعض المشكلات البدنية.

يذكر أن الرباعي سليم أملاح وإلياس شاعر وبلال الخنوسي وأنس زروري يحملون الجنسية البلجيكية إلى جانب المغربية، وقد تمت الاستعانة بهم لدعم قائمة أسود الأطلس في المونديال.

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