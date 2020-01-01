ما هو الرقم القياسي لعدد النقاط بالدوري الإنجليزي؟ وهل يكسره ليفربول؟

‎يعيش فريق يورجن كلوب بموسم مذهل حتى الآن، لكن هل استطاع ليفربول كسر الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري الإنجليزي المسجل باسم مانشستر سيتي؟

كان فريق آرسنال الملقب بالبطل الذي لا يقهر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2003، حيث أصبح أول فريق يفوز بالدوري بدون هزيمة، لكن مجموع نقاطه البالغ 90 نقطة لا يشكل رقماً قياسياً كبيرًا.

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‎قد يشكل أداء ليفربول المبهر هذا الموسم تهديداً لإرث المدفعجية وللقب البطل الذي لايقهر، لكن هذا ليس الرقم الوحيد الذي يمكن كسره من زملاء صلاح.

‎إذن أي فريق يحمل الرقم القياسي لأكثر النقاط التي فاز بها في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ ‎ما هو مجموع نقاط الرقم القياسي في الدوري الممتاز؟ هذا ما سنتعرف عليه.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020

ما هو الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري الإنجليزي؟

أصبح مانشستر سيتي أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يحصل على 100 نقطة عندما فاز ببطولة 2017-2018.

‎أطلق على فريق ‎بيب جوارديولا لقب "القواد" واعتبر أكبر فريق يفوز بالدوري الممتاز عندما أنهى الموسم برصيد 100 نقطة وخسر مرتين وتعادل في أربع مباريات.

‎قام السيتيزنس بتحطيم العديد من الأرقام القياسية هذا العام، بما في ذلك تسجيل أفضل فارق للأهداف (+79) ، والأكثر فوزًا خارج الأرض (16) ، وأكثر النقاط خارج أرضه (50) ، والأكثر فوزًا (32)، وأكبر فارق نقاط عن المركز الثاني ( 19 نقطة قبل مانشستر يونايتد).

الرقم القياسي السابق كان من نصيب نادى تشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو عندما فاز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2005، حيث فاز بمجموع 95 نقطة.

‎سجل جوارديولا ثاني أفضل ترتيب في الدوري الممتاز عندما فاز بلقبه الثاني على التوالي في عام 2019 برصيد 98 نقطة - بفارق نقطتين فقط عن إجمالي موسمه السابق.

‎أنهى ليفربول مركز الوصيف في موسم 2018-2019برصيد 97 نقطة، مما كان سيحقق لهم لقب الدوري الإنجليزي في كل موسم قبل 2018.

هل يكسر ليفربول الرقم القياسي لمانشستر سيتي؟

‎ليفربول في طريقه لتخطي 100 نقطة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

‎يمكنهم أن ينهوا الموسم برصيد 112 نقطة في حالة فوزهم بجميع المباريات المتبقية.

‎فوز الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سيمثل اللقب الأول منذ 30 عامًا، متقدماً بفارق 22 نقطة عن منافسيه في المركز الثاني، وقد يصبح أسرع فريق في تاريخ البطولة يتوج بطلاً.

‎وفوزه على توتنهام في يناير الماضي جعله يتفوق على مانشستر سيتي في لبداية الأفضل بعد 21 مباراة من بداية الموسم.

علاوة على ذلك، يمكن لفريق يورجن كلوب أن يخسر ثلاث مباريات ويتعادل في مباراة واحدة ويستمر في التغلب بمجموع النقاط على السيتيزنس إذا فاز في المباريات المتبقية.

أكثر الفرق حصدًا للنقاط في موسم واحد بالدوري الإنجليزي

الموسم الفريق المباريات فوز تعادل خسارة نقاط 2018 مانشستر سيتي 38 32 4 2 100 2019 مانشستر سيتي 38 32 2 4 98 2005 تشيلسي 38 29 8 1 95 2017 تشيلسي 38 30 3 5 93 1994 مانشستر يونايتد* 42 27 11 4 92 2006 تشيلسي 38 29 4 5 91 2000 مانشستر يونايتد 38 28 7 3 91

*خاض 42 مباراة وليس 38 مباراة