الرقصة المعتادة .. الهلال يسخر من النصر بعد الديربي بـ"الملاكم ميتروفيتش"

الهلال يسخر من النصر بقسوة..

سخر نادي الهلال من غريمه النصر؛ بعد الفوز في الديربي الكبير، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

الهلال فاز (2-0) على النصر؛ ليتوّج بلقب كأس "موسم الرياض 2024"، برصيد 6 نقاط، حيث كان قد انتصر في مباراته الأولى بالبطولة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية في منصة "إكس"، صورة ساخرة من النصر؛ حيث يظهر الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول، في "زي ملاكم"؛ وهو يسقط منافسه الذي يرتدي اللون الأصفر، على الأرض.

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وعلق الزعيم الهلالي على الصورة؛ قائلًا: "بالضربة القاضية في كل جولة نحن الفائزون.. الرقصة المعتادة".

و"الرقصة المعتادة" جاءت على ما يبدو ردًا على مسمى "الرقصة الأخيرة"، والتي تم إطلاقها على مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس "موسم الرياض"، بسبب لقاء الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.