قبل "الرقصة الأخيرة" أمام ميسي .. صدمة في مدة غياب كريستيانو رونالدو مع النصر!

صدمة غير متوقعة في مدة غياب كريستيانو رونالدو

تلقى نادي النصر السعودي، صدمة غير متوقعة، في "مدة" غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب الإصابة.

رونالدو تعرض لـ"إصابة عضلية"، في اليومين الماضيين؛ حيث قيل في البداية إنها بسيطة للغاية، ولن تمنع اللاعب من المشاركة في جولة الفريق الودية، في الصين.

لكن.. صحيفة "الرياضية" فجّرت مفاجأة كبرى، بإعلانها حاجة الأسطورة البرتغالية، إلى فترة علاج لمدة أسبوعين كاملين، للشفاء من الإصابة.

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وقالت الصحيفة في الساعات الأولى من اليوم الجمعة: "الجهاز الطبي في النصر، أبلغ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بحاجة مواطنه كريستيانو رونالدو، إلى أسبوعين للعلاج والتأهيل، نتيجة الإصابة التي تعرض لها في (عضلة السمانة)".

وكشفت الصحيفة عن خضوع رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، لفحصٍ طبي جديد في الخمسة أيام القادمة؛ لمعرفة مدى استجابته إلى العلاج.

وبالتالي.. أصبح غياب كريستيانو عن جولة العالمي في الصين، والتي ستُختتم يوم 28 يناير الجاري، أمرًا واردًا للغاية إذا لم يستجب للعلاج، وكذلك.. باتت مشاركته في كأس موسم الرياض، أمام إنتر ميامي الأمريكي، محل شك كبير.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن عن مباراة تجمع النصر وإنتر ميامي، الذي يضم في صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في الأول من فبراير 2024، على كأس موسم الرياض، تحت اسم "الرقصة الأخيرة".