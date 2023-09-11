الرفض الثاني في 24 ساعة بعد كلوب .. ألمانيا تعاني من أجل المدرب الجديد!

منتخب ألمانيا يبحث عن مدرب!

بدأ منتخب ألمانيا في الوقت الحالي رحلة بحثه عن المدير الفني الجديد له، بعد إقالة المدرب هانسي فليك لتراجع النتائج بشكل واضح مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرت تقارير سابقة فالمدرب رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا كان ضمن المرشحين لتولي تدريب الفريق، لكن تصريحه الأخير نفى من خلاله اهتمامه بذلك.

وقال رانجنيك في مؤتمر صحفي: "لا توجد فرصة من أجل أي شيء مثل هذا، لقد اتخذت قراري بالفعل قبل 14 شهرًا عندما قررت أن أتولى تدريب المنتخب النمساوي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هدفي هو تحضير هذا الفريق للصعود إلى كأس الأمم الأوروبية والمشاركة فيها، وأن ألعب دورًا جيدًا في ذلك، أي شيء آخر لا أعتبره مهمًا بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن ذلك هو الرفض الثاني لهذا المنصب في أقل من 24 ساعة، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن المدرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد رفضه هو الآخر بالرغم من اهتمامه، إلا أن الوقت غير مناسب بالنسبة له.