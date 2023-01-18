الرسائل المبطنة تستمر .. بيكيه يسخر من شاكيرا بأرقام لوحة سيارته الجديدة

لا تتوقف حرب الرسائل المبطنة بين بيكيه وشاكيرا منذ إطلاق أغنيتها قبل عدة أيام.

تتواصل حرب الرسائل الخفية والغامضة بين بيكيه نجم برشلونة الإسباني السابق، وشريكة حياته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا، منذ إطلاق أغنيتها المثيرة للجدل قبل عدة أيام.

شاكيرا شنت هجومًا حادًا على بيكيه وصديقته الجديدة، وذلك عبر أغنية مصورة تم بثها صباح الخميس الماضي بالشراكة مع الأرجنتيني "Bizarrap".

وتقول بعض كلمات الأغنية الجديدة: "لقد غيرت سيارة فيراري لسيارة توينجو، لقد غيرت ساعة رولكس لساعة كاسيو".

المثير أن بيكيه سارع إلى إبرام شراكة مع شركة الساعات اليابانية الشهيرة في بطولة دوري الملوك التي ينظمها، كما ظهر في صورة وهو يقود سيارة توينجو التي تصنعها شركة رينو الفرنسية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن وجود رسالة مبطنة في أرقام السيارة التي ظهر بيكيه بجوارها، سخر فيها بشكل علني من شاكيرا.

رقم لوحة السيارة هو "2511 MDJ"، وتزعم الصحيفة الإسبانية أنه يشير إلى تاريخ 25 نوفمبر، الذي غادرت فيه شاكيرا منزل بيكيه في برشلونة.

أما الحروف فهي تشير إلى كلمة "Me DeJO" بالإسبانية، والتي تعني "أنا تركتك"، وهي رسالة أخرى من بيكيه إلى شاكيرا.