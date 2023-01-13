الحرب مستمرة .. بيكيه يتعاون مع الشركة التي سخرت منها شاكيرا

بيكيه يتعاون مع شركة "كاسيو" لإغاظة شاكيرا!

رد جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق على أغنية المغنية الكولومبية شاكيرا شريكته السابقة والذي انفصل عنها منذ عدة شهور، معلنًا تعاونه مع شركة "كاسيو" للساعات خلال أعلانه لانطلاق بطولة دوري الملوك.

بيكيه ظهر للترويج لدوري الملوك الجديد عبر منصة "تويتش"، وأشار لاعب برشلونة السابق إلى ساعته من ماركة "كاسيو" موضحًا أن البطولة ستكون برعاية شركة الساعات الشهيرة.

أشارت بيكيه إلى ساعته من نوعية "كاسيو" أثناء الإعلان عن الدوري الجديد، لم تكن من قبيل الصدفة، بعد أغنية شركيته السابقة.

شاكيرا خلال أغنيتها الجديدة والتى أطلقتها صباح الخميس بالشراكة مع الأرجنتيني "Bizarrap"، هاجمت بيكيه وكلارا شيا صديقته الجديدة من خلال الغديد من التلميحات.

وجاءت كلمات الأغنية: "لقد غيرت الساعة رولكس بساعة كاسيو لقد غيرت سيارة فيراري بسيارة توينجو".