الرحيل في حالة واحدة.. برشلونة يرسم خطة استعادة فاتي!

ما قرار البارسا؟

يستهدف برشلونة استعادة أفضل نسخة من لاعبه الشاب أنسو فاتي، الذي عانى من إصابات عديدة تسببت في تراجع مستواه، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2026.

ومنذ تعرض فاتي لإصابة خطيرة في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى في نوفمبر 2020، ابتعد عن أفضل مستوياته، بعدما كان يرشحه كثيرون كخليفة للأسطورة ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن النادي الكتالوني يستهدف استعادة المهاجم الإسباني صاحب الـ21 عامًا، ولا يفكر في إعارته مرة أخرى، كما حدث مع برايتون الموسم الماضي، حيث شارك 1018 دقيقة فقط في 27 مباراة.

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وأوضحت أن برشلونة لا يريد دفع راتب اللاعب، بينما يستفيد منه فريق آخر، ويرون أنه من الأفضل البحث عن منحه الدقائق على أمل استعادته من جديد، وهذه هي الخطة مع بداية الموسم التحضيري في الأسبوع الثاني من يوليو.

في نادي برشلونة يعتقدون أن أنسو يجب أن يقتنع بأنه يمكن أن يكون أساسيًا مرة أخرى، وهو ما يتماشى مع رسالته الأخيرة، والتي قال فيها إنه "يفكر فقط في النجاح مرة أخرى في نادي حياته".

ولفتت الصحيفة إلى أنه حال وضُع على طاولة برشلونة رقم يتجاوز 40 مليون يورو، فإنه سيتم النظر في إمكانية رحيل فاتي بشكل نهائي.