الرحيل أم البقاء؟ الاتحاد يحسم مصير كورنادو بشكل نهائي

حسمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مصير النجم البرازيلي إيجور كورونادو، والذي دخل الفترة الحرة في عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
كورونادو أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، في تشكيل النمور خلال الوقت الحالي.
وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد اقترب من تجديد عقد كورونادو لمدة موسمين قادمين، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر.
وانتهى البند الذي كان متواجدًا في عقد كورونادو مع الاتحاد، الذي يُتيح له التجديد لمدة موسم واحد دون الكشف عن قيمته، وبالتالي أصبح العميد مُطالبًا بالتفاوض على شروط جديدة بعقدٍ جديد مع النجم البرازيلي.
وكان الاتحاد قد تعاقد مع كورونادو في صيف 2021، قادمًا من الشارقة الإماراتي، حيث قدم مع الفريق مستوى مميز خلال الفترة الماضية، ليرغب العميد في استمراره مدة أطول.
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