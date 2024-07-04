بعد الرحيل عن آرسنال .. محمد النني على أعتاب هذا الفريق السعودي!

وجهة محمد النني الجديدة..

اقترب النجم المصري محمد النني، من الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال صيف العام الحالي؛ بعد العديد من السنوات في إنجلترا.

النني أعلن الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ بعد 8 سنوات شارك خلالهم في 161 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، دخل نادي الخلود السعودي في مفاوضات متقدمة مع النجم المصري؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، في صيف العام الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن إدارة نادي الخلود، تريد إغلاق ملف الأجانب، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ حيث وضعت محمد النني، على رأس القائمة.

جدير بالذكر أن اسم النني البالغ من العمر 31 سنة، يرتبط بالانتقال إلى الملاعب السعودية، منذ عدة سنوات؛ آخرها في الصيف الماضي، عندما أكد والده على أن عملاق العاصمة النصر، حاول ضمه إلى صفوفه.