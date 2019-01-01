الرجاء يفتح أبواب الرحيل أمام بنحليب

المهاجم مطلوب في العديد من الأندية العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فتح نادي الرجاء المغربي أبواب الرحيل أمام مهاجمه الموهوب "محمود بنحليب" خلال الصيف الحالي، بعدما كان قد رفض كل العروض خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

وكان المهاجم صاحب الـ23 عامًا قد ارتبط بعدد من الأندية العربية أبرزها الأهلي والزمالك المصريين، وقد قيل أن الرجاء رفض عرضًا رسميًا من أحد أندية دوري نجوم قطر لاستعارته خلال يناير الماضي مقابل 300 ألف دولار.

فخر الدين بن يوسف يُعلق "غاضبًا" على استبعاده من قائمة تونس

وكان قرار النادي المغربي الحفاظ على نجمه الذي تُوج بلقب هداف كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2017-2018 برصيد 12 هدفًا بناءً على توصية من المدرب باتريس كارتيرون الذي لم يجد أي لاعب يصلح لخلافته.

لكن المصادر الصحفية المتابعة أكدت تغير موقف النادي والمدرب حاليًا، إذ أصبح الفريق يمتلك عددًا من العناصر القادرة على تعويضه، كما أنه يُفاوض عددًا آخرًا من لاعبي البطولة المغربية.

والأهم حسب تلك المصادر أن رغبة بنحليب الشديدة في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف الخارجي كانت أهم الأسباب خلف تغير موقف ناديه.