تقارير: الرجاء المغربي يدرس إقالة كارتيرون ويستقر على بديله

الرجاء سيتخذ القرار بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة

تدرس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بسبب تذبذب نتائج وتراجع أداء الفريق الفترة الماضية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الرجاء استقر بشكل كبير على إقالة باتريس كارتيرون، كما استقر على خليفته الذي سيقود تدريب الفريق مؤقتًا.

إدارة الرجاء اتفقت مع جمال السلامي، من أجل قيادة تدريب الفريق، بعد اتخاذ قرارًا بإقالة كارتيرون.

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جمال السلامي كان يشغل منصبًا في الاتحاد المغربي لكرة القدم، قبل استقالته من منصبه قبل كأس أمم إفريقيا 2019.

كارتيرون موافق على الرحيل من الرجاء المغربي، مشترطًا الحصول على مستحقاته البالغة 160 ألف دولار.