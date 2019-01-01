نياسي يدعم كتيبة الرجاء قبل مواجهة السوبر أمام الترجي

خبر رائع لجماهير الفريق المغربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح إبراهيما نياسي نجم وسط الرجاء المغربي جاهزًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في 29 مارس القادم.

وغاب اللاعب السنغالي عن مباريات فريقه المغربي الأخيرة نتيجة الإصابة، لكنه تعافى تمامًا وأصبح جاهزًا لخوض اللقاء الذي سيُقام في قطر نهاية الشهر الجاري.

وانضم نياسي صاحب الـ30 عامًا لصفوف الرجاء الصيف الماضي قادمًا من ليفادياكوس اليوناني، وقد وقع عقدًا يمتد لعامين، ويُعد من نجوم الفريق وعناصره الأساسية هذا الموسم.

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وبدأ الرجاء في المباريات الأخيرة يستعيد عناصره المصابة، فقد عاد خلال اللقاءات السابقة عمر بوطيب، وشهدت المباراة الأخيرة في كأس الكونفدرالية أمام أوثو دويو عودة الليبي سند الورفلي بعد غياب طويل، وقد أحرز أحد أهداف فريقه الأربعة في المباراة.

ويلعب الرجاء مباراة كأس السوبر بصفته حامل لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تغلب في النهائي على فيتا كلوب الكونغولي، فيما يدخل الترجي بعدما تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري.