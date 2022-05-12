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"الرب يحفظ ملكنا" .. صحف فرنسا تبدأ الألاعيب قبل مقابلة إنجلترا

هيثم محمد
8:57 ص غرينتش+2 5‏/12‏/2022
Kylian Mbappe France Poland World Cup
قمة مرتقبة تجمع فرنسا بإنجلترا في ربع نهائي المونديال

بدأت الصحف الفرنسية الألعاب الذهنية قبل موقعة إنجلترا المرتقبة بربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

فرنسا ضربت موعداً مع الأسود الثلاثة عقب فوزها على بولندا بنتيجة 3-1، وانتصار الإنجليز على السنغال بثلاثية نظيفة الأحد.

واختارت صحيفة "ليكيب" غلافاً قوياً عقب لقاءات البارحة، فوضعت صورة كيليان مبابي، نجم البلاد، وعنونت: "الرب يحفظ ملكنا".

العنوان استخدم الكلمات الشهيرة للنشيد الوطني البريطاني "الرب يحفظ الملك"، والذي عاد لصورته الحالية عقب تولى الملك تشارلز الثالث حكم البلاد.

العنوان الجدلي أثار إعجاب حتى نجم إنجلترا السابق جاري لينيكر الذي نشره على حسابه على تويتر وكتب: "ملعوبة بشكل طيب".

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