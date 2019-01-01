الرباط الصليبي ينهي موسم لاعب القوة الجوية

الجناح الأيسر علي حصني خرج مصابًا خلال مواجهة الصناعات الكهربائية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي القوة الجوية العراقي إصابة لاعبه علي حصني، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد رسميًا غيابه حتى نهاية الموسم.

اللاعب كان قد خرج مصابًا خلال مواجهة الصناعات الكهربائية، بالشوط الأول، ضمن الجولة الـ20 من الدوري العراقي.

وأوضح النادي أن حصني أجرى فحوصات طبية بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، وتأكد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى.

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ومن المقرر أن يجري الجناح الأيسر عملية جراحية في بيروت بعد غدٍ الجمعة.

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا كان قد انضم إلى القوة الجوية في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الميناء العراقي، في صفقة انتقال حر.

ويحتل رفاق حصني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق سبع نقاط عن الصدارة، ولا تزال لهم مباراة مؤجلة.