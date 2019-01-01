الجماهير تتسبب في إلغاء كلاسيكو العراق

كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية العراقي يتأجل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلغاء الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية، بسبب الجماهير، وفشل الجهات الأمنية على السيطرة عليهم.

الزوراء كان مقرر أن يواجه القوة الجوية، بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز على ملعب الشعب.

مشرف المباراة قرر إلغاء المباراة، بالاتفاق مع اتحاد الكرة، لحفظ السلامة والأمان، بسبب تجاوز أعداد الجماهير 60 ألف متفرج.

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ملعب الشعب يتسع فقط لـ35 ألف متفرج، حيث دخل الجمهور أرض الملعب، وأثار الفوضى على جوانب الملعب ومحيطه، وتم فقدان السيطرة على المباراة.

الزوراء يحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن القوة الجوية بالمركز الثاني.