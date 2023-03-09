"الرافعة السوبر".. خطة برشلونة للهروب من الإفلاس!

النادي الكتالوني تنتظره أزمة صعبة

الكل يتطلع لمعرفة كيفية خروج برشلونة من الورطة المادية التي تنتظره في الصيف المقبل خصوصًا مع حسم ملفات الرواتب المتراكمة، وعدم القدرة على استقدام لاعبين، واضطراره لبيع بعض عناصره الأساسية.

صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة اعتمد خطة جديدة سينفذها الصيف المقبل من أجل إعادة التوازن لمعضلته المادية.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة يستهدف عمل "رافعة سوبر" من أجل ضخ الأموال في خزائن النادي الكتالوني.

الرافعة تستهدف إدخال 250 مليون يورو دفعة واحدة لخزينة النادي الكتالوني ستجعله يستطيع التخفف من كثير من الأحمال المادية التي تواجهه في الوقت الراهن وينتظر أن تتراكم عليه في الصيف.