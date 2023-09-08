الرابطة تحسم الجدل .. حقيقة منع التعاقد مع محمد صلاح ومشاركة الهلال والنصر في أبطال أوروبا

إيمينالو يرد على عديد الملفات الساخنة في الكرة السعودية

SHAHID

رد النيجيري مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الجمعة، على عديد الملفات الساخنة؛ وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي في المملكة.

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السعودية عاشت أضخم ميركاتو في تاريخها، خلال الصيف الحالي؛ حيث تعاقدت مع أسماء عالمية كبرى، أبرزهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

وأعرب إيمينالو في تصريحات لإذاعة "TalkSport"، عن رضاه التام عن الميركاتو السعودي في الصيف الحالي؛ على الرغم من تأكيده على أنه كان من الممكن، تحقيق أفضل من ذلك.

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ونفى مدير كرة القدم بالرابطة، أن يكون الدوري السعودي للمحترفين، خطرًا على العالم؛ بسبب "الإنفاق الضخم" للأموال؛ مثلما يردد البعض، وخاصة في القارة الأوروبية.

وقال: "الأمر ليس مجرد صرف للأموال.. هذه خطة محكمة ومتقنة، تم التخطيط لها منذ مدة طويلة للغاية؛ حيث نستهدف إيصال الكرة السعودية للمستوى العالمي".

واعترف إيمينالو، بأن السعودية تستخدم القوة المالية، كعامل جذب للنجوم، مضيفًا: "ولكنها ليس كل شيء، هناك الجودة والطموح والإمكانيات والقدرة على التطور، والتي سنصل إليها قريبًا".

حقيقة مشاركة الأندية السعودية في أبطال أوروبا.. ومنع التعاقد مع صلاح

وبخصوص مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا.. وصف مايكل إيمينالو هذه الأخبار بـ"أحلام اليقظة"، مؤكدًا على أن السعودية، لم تناقش مثل هذه المواضيع، مع أي جهة كانت، ولم تخطط لهذا الأمر.

وكانت أخبار قد انتشرت في الصحف العالمية، خلال الأيام الماضية؛ بشأن ترشيح الهلال والنصر؛ للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مع بدء التفاوض مع الاتحاد القاري للعبة.

كذلك.. علق إيمينالو، على فشل نادي الاتحاد، في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي؛ بقوله: "مو بمثابة الابن بالنسبة لي.. كنت أتمنى أن يأتي إلى الدوري السعودي".

وتابع مدير الكرة: "فعلنا كل شيء لإتمام الصفقة.. لكن الأمر كان يتوقف على موافقة الأطراف الثلاثة؛ وهو ما لم يتحقق بنهاية الميركاتو".

وشدد النيجيري مايكل إيمينالو، على أن السعودية، لن تغلق الباب أمام أي أحد في المستقبل؛ في رد غير مباشر، على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية منع التفاوض مع محمد صلاح مستقبلًا؛ بسبب عدم قيامه بدور كبير للانتقال إلى الاتحاد، في الصيف الحالي.

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