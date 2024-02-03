الديربي يشتعل .. تطور مفاجئ في موقف كريستيانو رونالدو قبل مواجهة الهلال

قبل أيام من لقاء العملاقين في كأس موسم الرياض...

تلقت جماهير النصر أنباء سارة قبل مواجهة الديربي المرتقبة أمام الهلال، المقررة الخميس المقبل على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض.

وكشفت صحيفة "الميدان" السعودية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، خاض التدريبات الجماعية الأخيرة مع العالمي وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وقال الإعلامي السعودي علي العنزي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع (X) "تويتر سابقًا": " الأسطورة رونالدو شارك في جزء كبير من تدريبات النصر الجماعية اليوم وذلك بعد تعافيه من الإصابة ولله الحمد".

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وتمثل عودة رونالدو للتدريبات الجماعية دفعة قوية وتعزيز قوي لصفوف النصر قبل مواجهة الهلال في ديربي جديد بالرياض، يقام في بطولة ودية (كأس موسم الرياض)، لكنه يحمل الطابع الرسمي.

وكان لويس كاسترو، مدرب النصر، قد استبعد رونالدو من مباراة النصر الأخيرة أمام إنتر ميامي الأمريكي، بسبب الإصابة بتمزق في عضلة الساق، وفقًا لتقارير صحفية، حيث اكتفى "الدون" بمشاهدة المباراة من المدرجات.

يذكر أن إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، سقط ضحية للهلال والنصر في منافسات كأس موسم الرياض، حيث خسر من الزعيم (4-3)، قبل أن يجهز عليه العالمي بسداسية مذلة، في لقاء اشتهر بـ"الرقصة الأخيرة"، لكن غياب رونالدو عن الحدث أفسدها.