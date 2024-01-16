فيديو | لم يحترم الديربي العربي .. علي البليهي يستفز جمهور عمان بعد تعادل السعودية

الجمهور العماني رد عليه استفزازه..

أينما حل لا بد أن يخطف الأنظار بلقطة جدلية سواء مع لاعب من الخصم أو جمهور، فكذلك فعل علي البليهي؛ مدافع السعودية، خلال مواجهة عمان الليلة.

الأخضر التقى بالأحمر في افتتاح مشوارهما بكأس آسيا قطر 2023، في مباراة انتهى شوطها الأول بتقدم الأخير بهدف صالح اليحيائي من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، جراء خطأ المدافع حسان تمبكتي.

وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة، نجح البديل عبدالرحمن غريب من إدراك التعادل بمهارة فردية بعدما راوغ مدافعي عمان داخل منطقة الـ18 ثم سدد في الشباك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبينما يحتفل لاعبو الأخضر بالتعادل، اتجه البليهي لمدرجات جماهير عمان، موجهًا إشارات استفزازية لها، تبدو ما بين أنها إشارة للرقم "صفر" وهو رصيد الأحمر من البطولة القارية، وما بين تصغير لحجم حضورها، لترد عليه الجماهير بصافرات الاستهجان.

يذكر أن عمان لم تتوج باللقب من قبل، بينما حصدته السعودية ثلاث مرات أعوام 1984، 1988 و1996.