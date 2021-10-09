خاص | الدوسري الأفضل ومكان للمعتزلين .. الدوري السعودي في أعين العالم

النسخة العربية من موقع "جول" تستطلع الآراء حول العالم عن الدوري السعودي

تطور كبير شهدته بطولة الدوري السعودي للمحترفين على مدار السنوات الماضية، ومازال المسؤولين عنه يسعون للتطور أكثر وأكثر بهدف تحقيق الهدف الأكبر، وهو أن يصبح الدوري ضمن الأفضل على مستوى العالم خلال السنوات القادمة.

لا شك بأن القيادة السعودية لا تبخل بشيء بهدف دعم المجال الرياضي بالكامل، خاصة كرة القدم بصفتها اللعبة الشعبية الأولى في المملكة العربية السعودية والعالم، وهذا الدعم أتى بثماره بالفعل، حيث أصبح الدوري السعودي هو الأقوى والأفضل في المنطقة العربية بلا منازع، كما أنه ضمن أفضل الدوريات الآسيوية إن لم يكن أفضلهم.

واستقطبت الأندية السعودية على مدار السنوات الماضية العديد من النجوم الكبار، بهدف دعم صفوفها والمنافسة على جميع الألقاب، وهو الأمر الذي أضفى لمسابقة الدوري السعودي جو من المنافسة الشرسة، وأيضًا جعله محط اهتمام الجميع سواء على المستوى العربي أو القاري أو العالمي.

النسخة العربية من موقع "جول"، حرصت على رصد الآراء حول الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمشاركة نخبة من أفضل الصحفيين في العالم خلال الوقت الحالي.

نبدأ مع الصحفي الإيطالي الشهير جيورجيو دوسي، والذي يعمل في النسخة الإيطالية من موقع "جول"، حيث تحدث معنا عن مدى معرفته بالدوري السعودي، وانطباع الإيطاليين عنه، بالإضافة إلى رأيه في تطور البطولة..

تحدث دوسي عن مدى متابعة الدوري السعودي في إيطاليا حيث قال: "الدوري السعودي في إيطاليا لا يشكل اهتمامًا لمتابعي كرة القدم، وهذا يرجع لأنهم ينظرون له على أنه (دوري منخفض المستوى) من الكرة الأوروبية، بالإضافة إلى أنه لا توجد تغطية تلفزيونية هناك".

وتابع: "هنا في إيطاليا لا نعرف أي لاعب في السعودية باستثناء سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السابق، وأعتقد أنه لا يوجد أحد في إيطاليا يعرف حقًا من هو فريق جيوفينكو، لأن الناس يعرفون فقط (الدوري العربي) لا شيء أكثر".

وعن اهتمام الأندية السعودية لضم لاعبين عالميين، قال دوسي: "أعتقد أن هذه وسيلة جيدة لجذب الاهتمام، ولكن المستوى العام للدوري يجب ترقيته بطريقة ما، وإلا سيكون شبيهًا للدوري الصيني الذي تم بثه في إيطاليا ولكن قليل جدًا من تابعه".

هل يمكن أن ينافس الدوري السعودي الدوريات الأوروبية؟ رد جيورجيو قائلًا: "لا يمكنني أن أقارن الدوري السعودي بالدوريات الأوروبية، لأنهم على حد علمي لم ينتجوا لاعبين محليين بمستوى جيد، على سبيل المثال النمسا وأيرلندا والنرويج بطولاتهم ليس استثنائية أيضًا، ولكنهم يمتلكون منتخبات جيدة، وأعتقد أن هذا الأمر مهم للغاية".

لنتحول للحديث مع واحدة من أشهر الصحفيين في البرازيل، والتي نالت اهتمامًا من جانب الجماهير السعودية مؤخرًا، وهي رايسا سيمبليسيو الصحفية في النسخة البرازيلية لموقع "جول"، والتي كشفت عن عشقها للدوري السعودي وأيضًا اللاعبين المفضلين لديها.

رايسا قالت للنسخة العربية لـ"جول": "بكل تأكيد تابع الدوري السعودي، لأنني أحب شغف المشجعين بكرة القدم، كما أن المستوى هناك يتحسن يوميًا، وتواجد العديد من اللاعبين البرازيليين والمحترفين المعروفين، جعلني أبدأ في متابعة هذا الدوري الشيق".

وعن أشهر اللاعبين بالدوري السعودي والمفضلين لها قالت: "يوجد العديد من اللاعبين بشكل دائم، مثل مارسيلو جروهي لاعب الاتحاد معروف جدًا بالبرازيل، وأيضًا البيروفي أندريه كاريلو الذي قدم مستويات مميزة مع الهلال ومنتخب بلاده".

وواصلت: "أعرف أيضًا أندرسون تاليسكا لاعب النصر، وزميله بيتي مارتينيز المصاب للأسف، ولكن سالم الدوسري نجم الهلال هو الأكثر شهرة في البرازيل وأنا أحبه وأتابعه".

وعلقت رايسا على تعاقد الأندية السعودية مع نجوم عالميين خلال السنوات الماضية، حيث قالت: "هذا الأمر يجعل الدوري أكثر قيمة، لأنهم لاعبون ذوو إمكانيات عالية، ويساعدون بشكل كبير في تحسن جودة الدوري، لأنهم يمكنهم اللعب بدنيًا بشكل أكثر من الرياضيين الأكبر سنًا".

وتحدثت الصحفية البرازيلية أيضًا عن مقارنة الدوري السعودي بالدوريات الأوروبية، حيث قالت: "هذا الأمر دائمًا ما يتم طرحه أيضًا هنا بالبرازيل، لا أعتقد أنه في فترة زمنية قصيرة قد يحدث ذلك، لأن أوروبا دائمًا ما تركز على أفضل المسابقات، ولذلك سيكون رغبة أفضل اللاعبين هو اللعب بهذه المسابقات خاصة بالأندية الكبيرة".

واختتمت رايسا حديثها معنا قائلة: " أعتقد أن الدوري السعودي يمكنه إيجاد طرق للمنافسة مع دوري أو آخر بأوروبا، ولكن مع أقوى الدوريات سيكون الطريق بعيدًا، والفرق الكبير هو أنه أصبح أفضل تنظيمًا الآن كدوري، وهذا ما يمثل مشكلة السعودية وهنا بالبرازيل وأمريكا الجنوبية".

لنعود إلى أوروبا مجددًا، وهذه المرة مع الإنجليزي بيتر ستونتون الصحفي في النسخة الإنجليزية لموقع "جول"، الذي حدثنا عن رأيه في الدوري السعودي، والطرق التي أدت إلى تطور الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا..

بيتر قال: "الدوري السعودي من الممكن أن يكون شيئًا مثل الدوري الإنجليزي بالنسبة للعالم العربي، لأنه يمتلك الإمكانيات المالية والبنية التحتية، ولكن كما نرى مع نيوكاسل على سبيل المثال، يبدو أن هناك اهتمامًا أكبر بإنفاق الأموال خارج الدوري وإنشاء نادٍ كبير في أوروبا، أكثر من جعل الدوري السعودي شيئًا عالميًا".

الصحفي الإنجليزي واصل: "السبب في نمو الدوري الإنجليزي وتطوره كان المال والأجور الكبيرة والصفقات التلفزيونية الكبيرة، ولكن قبل 25 عامًا لم يكن المستوى مرتفعًا مثل الآن، ويستغرق الأمر وقتًا لبناء مشروع مثل هذا، ولكن يجب أن تكون المملكة العربية السعودية قادرة على فعل شيء كهذا".

كيف يرى بيتر الدوري السعودي؟ رد قائلًا: "يبدو أنه يشبه إلى حد كبير بطولات غرب آسيا الأخرى، مع الكثير من المواهب المحلية والنجوم السابقين في بعض الأحيان، فلا أحد يعرف الدوري السعودي بأوروبا، ولن يتمكنوا من إخبارك بأي فرق من هناك أو معرفة أي لاعب يلعب حاليًا، فهو لا يشكل اهتمامًا لأحد هنا في أوروبا".

وأبدى ستونتون رأيه في استقطاب نجوم كبار للدوري السعودي، حيث قال: "هناك تصور لدينا بأنه عندما ينتقل نجم كبير إلى السعودية يكون قد انتهى كرويًا، ولذلك عندما نرى توقيع الأرجنتيني إيفر بانيجا لفريق سعودي، فإننا نعتبر أن مسيرته قد انتهت، لا يزال يُنظر إليه على أنه دوري حيث يتجه إليه اللاعبين الأجانب كمحطة أخيرة قبل الاعتزال، ولن ينتقل نجم في ذروة تألقه إلى الدوري السعودي".

وتحدث بيتر عن رؤيته للدوري السعودي وإمكانية منافسة أوروبا، حيث قال: "في المستقبل أعتقد أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تنافس الدوريات الأوروبية، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تجرى داخل المملكة حاليًا، مثل نيوم ورؤية 2030".

واختتم الصحفي الإنجليزي تصريحاته قائلًا: "في ظل أزمات الكرة الأوروبية مثل فكرة "السوبر ليج" والخلاف بين الاتحادين الأوروبي والدولي على فكرة كأس العالم كل عامين، وأشياء من هذا القبيل، تعني أنه قد يكون هناك فرصة في المستقبل القريب لدوري محلي جديد يتولى المسؤولية وجذب المواهب، في رأي قد يكون الدوري السعودي للمحترفين".

وتحدثنا أيضًا مع الصحفي التركي الشهير إكرم كونور، والذي تحدث عن تفاجئه بانتقال لاعبين مشهورين إلى الدوري السعودي، وأيضًا زيادة قيمة الدوري بتواجد لاعبين كبار.

إكرم قال خلال للنسخة العربية من موقع "جول": "الدوري السعودي أتابعه كثيرًا بسبب مهنتي، وفي الأونة الأخيرة انتقل لاعبو كرة قدم رفيعو المستوى إلى الدوري السعودي، وهذا الأمر سيؤدي إلى زيادة قيمة الدوري وجودته".

وعن انتقال نجوم كبار للدوري السعودي قال كونور: "هناك بعض الانتقالات فاجئتني كثيرًا، أبرزهم المالي موسى ماريجا والأرجنتيني لوسيانو فييتو إلى الهلال، والبرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر إلى النصر".

واستطرد قائلًا: "أعتبر زياد الصحفي لاعب الاتحاد وسالم الدوسري وعبد الرحمن غريب، هم أفضل اللاعبين السعوديين حاليًا من وجهة نظري".

وتابع: "قيمة الدوري وجودته تزداد مع انتقال اللاعبين الكبار، هذا الأمر ينطبق على الدوري السعودي، وهو الحال في جميع البطولات، ويجب أن تستمر عمليات الانتقال هذه، ومع الوقت سيصبح أكثر شهرة".

واختتم إكرم تصريحاته متحدثًا عن المقارنة بالدوريات الأوروبية قائلًا: "وصول الدوري السعودي إلى المستويات الأوروبية عملية كاملة، الأسماء التي ذكرتها للتو، ستنقل الدوري إلى المستوى التالي، لأن التخطيط الجيد والإنجازات الكبيرة ستسهم بشكل كبير في إعلان أسماء اللاعبين السعوديين للعالم"

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