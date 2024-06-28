الدور على من؟ رحيل ناتشو يؤكد لعنة غريبة في ريال مدريد!

لاعب آخر يستعد لتكرار الأمر الصيف القادم

أعلن المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز رحيله مؤخرًا عن ريال مدريد، ليجسد عقدة جديدة في النادي الإسباني تخص قادة الفريق خلال السنوات الماضية.

ناتشو ودع ريال بعد رحلة استمرت 23 سنة، حصل خلالها على العديد من البطولات مع الميرينجي، ليتجه إلى السعودية لخوض تجربة جديدة مع القادسية في صفقة انتقال حر.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن ناتشو هو رابع قائد يرحل عن ريال مدريد منذ عام 2021 وحتى الآن، مما يعني أن ارتداء شارة قيادة الفريق يعني اقتراب الخروج من النادي.

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سيرخيو راموس كان الأول، عندما غادر ريال متجهًا إلى باريس سان جيرمان في 2021، وذلك بعد الفشل في التوصل لاتفاق من أجل التوقيع على عقد جديد.

وتبعه بعام واحد فقط مارسيلو، الذي غادر النادي بعد تقلص دوره ليعود إلى البرازيل من بوابة فلومينينسي، ثم في عام 2023 كان الرحيل الأبرز لكريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي، وصولًا بما حدث لناتشو هذا الصيف.

والآن قد يأتي الدور على لوكا مودريتش، النجم المخضرم البالغ من العمر 38 سنة، الذي وافق مؤخرًا على تمديد عقده حتى يونيو 2025، وقد يكون هو القائد الخامس الذي يؤكد هذه اللعنة.