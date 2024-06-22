الدوري الهولندي هو الأقرب.. عراقيل تواجه برشلونة في ضم "مدافع المستقبل!"

النادي الكتالوني لا يجد سهولة في ضم صفقته المرغوبة

يهتم برشلونة كثيرًا بضم جورثي موكيو، المدافع البلجيكي البالغ من العمر 16 عامًا، والذي يعد من الأهداف الشابة الهامة في أوروبا على مستوى الدفاع.

إلا أن هناك بعض الأسباب التي لا تجعل برشلونة ذا حظوة كيبرة في ضم اللاعب المميز، بعضها يتعلق باللاعب نفسه والآخر يتعلق بحالة برشلونة.

عقد موكيو مع فريق جينت ينتهي في يونيو الجاري، وحينها سيقرر ما إذا كان سينضم إلى برشلونة أو أي فريق آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وضعية برشلونة الاقتصادية لا تشجع اللاعب وهذا ما أوضحته بيئة اللاعب في اجتماع بشهر مايو مع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

النقطة الثانية الهامة هي أن اللاعب لا يريد الدخول ضمن الفريق الرديف ثم الانتقال إلى الفريق الأول على طريقة ميكايل فايي، يريد مباشرة اللعب في المصاف الأولى.

الأولى في الوقت الراهن بالنسبة لموكيو، هو الانتقال إلى الدوري الهولندي، وبالتالي قد يكون هناك صراع في المستقبل الفريب بين أياكس وأيندهوفن على ضم اللاعب.