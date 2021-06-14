"ثرثرة تملأ الفراغ" .. الفراج يشن هجومًا شرسًا على الإعلاميين السعوديين
وجه الإعلامي السعودي المخضرم وليد الفراج انتقادًا لاذعًا لبعض الإعلاميين السعوديين فيما يخص تصريحاتهم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها مجرد ثرثرة تملأ الفراغ.
الفراج كان قد أعلن عودته من جديد لشبكة "أم بي سي" السعودية، وسيُقدم برنامج "أكشن مع وليد" تزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.
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الفراج الذي اعتاد تقديم برنامج "الدوري مع وليد" خلال المواسم الماضية أوضح رفضه لانتشار حديث المتعصبين على المنابر الإعلامية.
إذ قال عبر حسابه الرسمي على تويتر "أتفهم تراجع حدة التصريحات الإدارية في الأندية السعودية واختفاء أغلب الرؤساء وكبار الشرفيين عن إطلاق التصريحات الساخنه منذ 2018، لكن من غير المعقول أن تتحول سوالف المشجعين وثرثرة بعض المحسوبين على إعلام الأندية إلى بديل لهذا الفراغ".
وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور السعودي مع تغريدة الفراج، منهم من دعم حديثه وطالب بالحد من ظهور بعض أولئك الإعلاميين المتعصبين، ومنهم من طلب منه شخصيًا الكف عن هذا النوع من الحديث.
اختيارات المحررين
وتحدث البعض عن ظهورالفراج بالميكروفون عقب تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا 2019، وأشاروا إلى أن ذلك أيضًا نوع من التعصب، ليرد الإعلامي المخضرم في تغريدة أخرى موضحًا أن ما فعله نابع من سعادته بعودة اللقب القاري الثمين لأرض الوطن.
إذ كتب "للتاريخ وحتى لا يكذب عليك أحد يومًا ما، في 24 نوفمبر 2019 ظهر المذيع وليد الفراج في برنامج تلفزيوني وهو يحمل ميكروفون بمناسبة إنجاز وطني كبير وهو تحقيق نادي الهلال لدوري أبطال آسيا بعد غياب استمر اكثر من 14 عامًا فشلت فيه أكثر من 7 أندية محلية حتى رضخت آسيا للسعوديين وسفيرهم".
يُذكر أن تصرف الفراج يوم حصول الهلال على دوري أبطال آسيا تسبب في موجة انتقادات كبيرة له من عشاق الأندية المنافسة للزعيم.