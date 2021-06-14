الأهلي يُفاضل بين عربيين وأوروبي لدعم دفاعه

النادي يعمل على ترميم دفاعه استعدادًا للموسم القادم

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تعمل بجد لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم من الدوري السعودي، مشيرة إلى أن ضم مدافع أجنبي يبقى على رأس الأولويات.

الأهلي عانى بقوة دفاعيًا في الموسم الماضي، وقد حاول الفريق التعاقد مع قلب دفاع خلال الانتقالات الشتوية لكنه لم يُوفق، وقد أوضحت الصحيفة أن النادي يُفاضل حاليًا بين مدافعين عربيين وآخر أوروبي لضم أحدهما.

من هم المدافعون الثلاثة المرشحون لدعم دفاع الأهلي؟

الشرق الأوسط أوضحت أن الإدارة الأهلاوية تُفاضل حاليًا بين الثلاثي، الجزائري جمال بلعمري مدافع ليون ومواطنه رومان سايس مدافع ولفرهامبتون والسويدي ماركوس دانيلسون مدافع داليات بيفانج الصيني، لضم أحدهم خلال الصيف الجاري.

وأضافت أن جميع الخيارات مطروحة حاليًا أمام المدرب بسينك هاسي لاختيار المدافع الأفضل حسب وجهة نظره لدعم الدفاع.

إدارة الأهلي تسعى لخفض الديون ونيل شهادة الكفاءة المالية

الأهلي لا يستطيع حاليًا قيد أي لاعب جديد في قائمته لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، ولديه فرصة لتقديم مستندات جديدة تؤكد تسديده ديونه التي بلغت 124 مليون ريال سعودي تقريبًا قبل الـ21 من أغسطس القادم.

الشرق الأوسط أكدت أن مسألة تسديد الديون أصبحت أولوية قصوى لدى الإدارة الأهلاوية، ولذا فتحت خطوط التواصل مع الأندية والمدربين واللاعبين الذين لديهم مستحقات مالية على النادي للوصول إلى اتفاقات وتوسيات مالية معهم.

ما هي تفاصيل ديون الأهلي؟

أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية المستحقات الواجبة السداد على الأندية الرياضية خلال الصيف الجاري، وقد بلغت ديون الأهلي 124 مليون ريال تقريبًا، تفاصيلها كالتالي:

61 مليون و816 ألف ريال مستحقات للاعبين

16 مليون و697 ألف ريال مستحقات أندية رياضية

2 مليون و313 ألف مستحقات موظفين ومدربين

24 مليون و517 ألف ريال كرواتب للاعبين

10 ملايين و816 ألف ريال رواتب موظفين ومدربين

8 ملايين و221 ألف ريال كمستحقات شكاوى صدر بها قرارات نهائية.

الأهلي يُعاني من أزمة مالية طاحنة خاصة مع غياب الدعم المالي من رجال النادي وعشاقه وابتعاد الأمير منصور بن مشعل عن الصورة، ويتوقع العديد من النقاد والإعلاميين فشل النادي في الوفاء بتلك الالتزامات ومنعه من قيد اللاعبين.

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