رسميًا - فيلانويفا ينتقل إلى الفيحاء

التشيلي رحل بعد ثلاث سنوات ونصف يصفوف العميد

أعلن نادي الفيحاء السعودي اليوم الأربعاء، رسميًا تعاقده مع التشيلي كارلوس فيلانويفا لمدة ستة أشهر، مع قابلية التجديد لسنة إضافية.

وتعرض اللاعب التشيلي لانتقادات واسعة لأدائه السيئ هذا الموسم مع الاتحاد، إذ لعب 12 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2019-2020 لم يُسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

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وتوجهت إدارة العميد بالشكر إلى اللاعب على كل ما قدمه للنادي وجمهوره خلال السنوات الماضية، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.

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وودع فيلانويفا الاتحاد في المباراة الأخيرة أمام النصر والتي انتهت بالتعادل 1-1 ولم يُشارك اللاعب بها بعد خروجه من حسابات المدير الفني الهولندي هينك تيك كانت، وهو ما أجبر الإدارة الاتحادية على التخلي عنه في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

يُشار لأن فيلانويفا انضم للاتحاد عام 2016 رفقة مواطنه المدرب لويس سييرا وقد قدم مستويات رائعة على مدار السنوات الأربعة الماضية وقد توج عام 2016 بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي، وتُوج مع الفريق بلقبي كأس ولي العهد عام 2016 وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018.

الاتحاد كان قد أعلن ضم ليوناردو خيل في بداية سوق الانتقالات الشتوي الحالي، ومن ثم تعاقد مع مدافع الوكرة "برونو أوفيني" الذي ارتدى قميص النصر وتوج معه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وبعدها ضم محمد الثاني مهاجم الفيصلي بالإعارة، وقد بات قريبًا من ضم أيوب الكعبي مهاجم الوداد وأنيس البدري جناح الترجي.

الفريق الجداوي كان قد تعادل 1-1 مع النصر في آخر جولات الدوري السعودي ، ويتواجد الفريق حاليًا في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.