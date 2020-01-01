مفاجأة سوق الانتقالات الشتوي .. هل يعود تياجو نيفيز للهلال؟

تحرك مفاجئ من الهلال نحو نجمه السابق

فجرت صحيفة "يو إيه أل" البرازيلية مفاجأة من العيار الثقيل حين تحدثت عن إمكانية عودة تياجو نيفيز لاعب كروزيرو البرازيلي إلى صفوف الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

الصحيفة أوضحت أن نيفيز تقدم يخوض مفاوضات حاليًا مع إدارة النادي البرازيلي لفسخ عقده معهم بالتراضي، علمًا أنه سينتهي في ديسمبر 2020، ذلك بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية البرازيلي لأول مرة في تاريخه.

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وأصاب شرخ علاقة نيفيز بجماهير كروزيرو عقب تداول صورًا له يحتفل في أحد الملاهي الليلية في مساء نفس اليوم الذي تأكد به هبوط الفريق، ونتيجة لذلك طلب اللاعب صاحب الـ34 عامًا الرحيل وفسخ العقد بالتراضي، وقد اجتمع وكيله مع إدارة كروزيرو يوم الثلاثاء الماضي لكن لم يتم التوصل لاتفاق حول إنهاء العلاقة بين الطرفين.

الصحيفة أوضحت أن هناك عدة عروض على طاولة نيفيز، أبرزها من بوكا جونيورز وريفربليت، مشيرة كذلك لوجود رغبة من الهلال في استعادة اللاعب الذي ارتدى قميصه مرتين في تجربتين ناجحتين للغاية.

وأضافت أن الهلال لم يتقدم بطلب رسمي بعد للتعاقد مع نيفيز منتظرًا ما ستؤول إليه نتائج مفاوضات اللاعب حول فسخ عقده، لكنه استطلع رأيه في العودة للسعودية.

يُذكر أن اللاعب البرازيلي لعب للهلال خلال الفترة من 2009 إلى 2011 وكذلك من 2013 إلى 2015، وقد سجل معه 59 هدفًا وتُوج معه بالعديد من البطولات أبرزها لقبين للدوري السعودي.