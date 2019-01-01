بطل الدوري السعودي يُتوج على ملعبه

تعديل جديد في لائحة المسابقات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن عدة تعديلات في لائحة البطولة للموسم الجديد 2019-2020.

وضمن تلك التعديلات منح الحق للفريق الذي يضمن حصد البطولة قبل نهايتها طلب نقل مباراة الجولة الأخيرة لملعبه ليُتوج عليه، حال كانت مجدولة خارج ملعبه.

فيديو | مشجع مسن يتقدم مشجعي الاتحاد

واشترطت لجنة المسابقات موافقة الطرف الآخر لإتمام تلك الخطوة.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للرياضة منح أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حرية تحديد أسعار تذاكر مباريات فرقها التي ستجري على ملاعبها، لكن بشرط وجود حد أدنى لفئات التذاكر الثلاثة، الذهبية والفضية والموحدة.

وأوضحت الهيئة لممثلي الأندية أن الحد الأدنى لتذكرة المنصة الذهبية 300 ريال سعودي والفضية 100 ريالًا والموحدة 10 ريالات.

وقررت لجنة المسابقات كذلك إلغاء ملحق الصعود والهبوط في الدوري السعودي، بحيث يهبط الفرق الثلاثة أصحاب المراكز الأخيرة في دور المحترفين ويصعد بدلًا منهم الثلاثي المتصدر لدوري الدرجة الأولى.

يُذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين نظمت ورشة عمل في أحد الفنادق في الرياض لشرح لائحة المسابقات والنظام الإلكتروني SPLIS للأندية المشاركة في البطولة.