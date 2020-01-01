ماذا فعل عمر السومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا؟ وكيف يقضي فترة العزل؟

كان للعديد من نجوم كرة القدم مواقف كبيرة ورائعة في محاربة فيروس كورونا، في هذا التقرير نتعرف على موقف عمر السومة، نجم الأهلي، وكيف يقضي العزل؟

لم تمر أزمة كورونا مرور الكرام على لاعبي كرة القدم، حيث أظهر العديد والعديد من النجوم حول العالم التضامن مع المصابين والكوادر الطبية، وأقدموا على تقديم مساعدات كثيرة في مختلف المجالات لتخطي هذه الجائحة الكبرى.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وغيرهما قاما بالدعم المادي للمستشفيات، في الوقت الذي كان التبرع الأكبر من قبل بيب جوارديولا، المدير الفني الكبير، الذي وضع مليون يورو لدعم مستشفيات كتالونيا.

لكن برز معدن سيئ لبعض اللاعبين، مثل إيمانويل أديبايور، الذي خرج للصحافة وقال تصريحات غريبة مفادها أنه لن يتبرع لبلاده توجو ولا يجب مقارنته بديديه دروجبا وصامويل إيتو وإسهاماتهما، وقال نصًا "لست من أدخل كورونا لتوجو".

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النجوم يقضون أوقاتهم حاليًا في منازلهم ويستغلون الحدث للوجود جنبًا إلى جنب مع أسرهم، مع وجود العديد من التفاعل مع الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المملكة العربية السعودية قام المدرب هيرفي رينارد بتخفيض راتبه، كما تواجدت لفتتات مميزة للغاية من اللاعبين في مختلف الأندية، لكن لعمر السومة، نجم الأهلي، موقفًا مميزًا للغاية كعادته الدائمة.

في هذا التقرير نتعرف على ماذا فعل عمر السومة وكيف يقضي وقته في العزل..

ماذا فعل عمر السومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا؟

أعلن عمر السومة بعد تفشي فيروس كورونا عن استعداده لتخفيض راتبه بنسبة 50% من أجل الوقوف إلى جانب ناديه الأهلي في الضائقة الاقتصادية المتوقعة نتيجة هذا الوباء.

وقال السوري تصريح مميز حقًا تعليقًا على دعاوي تخفيض الرواتب "ألعب بالدوري السعودي منذ ست سنوات، خيري ورزقي من المملكة، لذلك أنا تحت أمرهم بما يرونه مناسبًا.".

في الوقت نفسه فقد قام السومة بالتبرع بالدم من أجل مساعدة المستشفيات في مواجهة أزمة كورونا، في لفتة أقل ما توصف بالرائعة من النجم السوري.

وكذلك، فقد طالب السومة بألا يتم إلغاء بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم في ظل صعوبة استكمالها بسبب كورونا، ولكنه أكد أن خيار الإلغاء في يد الاتحاد السعودي وسيحترم القرار في النهاية.

كيف يقضي عمر السومة وقته في العزل؟

السومة كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد قيامه بتأسيس صالة تدريبات خاصة في منزله، وقد اعتبر أنه محظوظ للغاية لقيامه بشراء منزل به صالة رياضية قبل توقف النشاط بوقت قصير.

"لا أعلم ما إذا كنت محظوظًا أم صدفة، أنا منذ فترة قمت بشراء منزل، وبالدور الأخير به جهز صالة جيم، وسبحان الله مع وقوف الدوري كان الجيم جاهزًا، لذلك كافة أموري جيدة"

"أخوض تدريبات صباحية جري ورشاقة وفي المساء بناء جسم، ولدي مسبح أيضًا، أحرص على النزول به كل يومين."

"بشكل عام الوضع ليس جيدًا على الجميع، ونتمنى انتهائه بأقرب وقت، لكن أموري بخير ولدي كافة الأجهزة، أقوم بتسجيل التدريب الخاص بي وأرسله إلى الجهاز الفني لمراجعة كافة الأمور."