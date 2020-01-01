بعد شهور من الشد والجذب .. جمال بلعمري يرحل عن الشباب رسميًا

المدافع الجزائري نجح في تحقيق ما يسعى له ورحل عن الليوث بعد أربع سنوات

أعلن نادي الشباب السعودي، رسميًا اليوم الإثنين، فسخ عقد مدافعه الجزائري جمال بلعمري، بعد شهور من الأزمات بين اللاعب ومجلس إدارة النادي برئاسة خالد البلطان.

الأزمة بين الطرفين اشتعلت على إثر قرار مجلس الإدارة بخصم 50% من رواتب كافة اللاعبين، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أن المجلس لم يحصل على موافقة الجزائري كما تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

هل هرب من الشباب ويرفض العودة للسعودية؟ وكيل جمال بلعمري يرد

المزيد من الفرق

وأوضح مجلس الليوث، في بيان رسمي، أنه وافق على طلب اللاعب بإلغاء العقد، والذي قدمه في الأول من سبتمبر الجاري، بشرط أن يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه من الطرفين، ولم يتم الكشف عنه في البيان.

وأكد الإدارة الشبابية أنها بصدد إصدار بيان توضيحي وتفصيلي، لكشف جميع ملابسات القضية، والتي دفعتها للموافقة على رحيل اللاعب.

#الشباب يوافق على طلب اللاعب جمال الدين بن العمري بإلغاء عقده pic.twitter.com/oUVKSwNKso — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 7, 2020

صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للشباب في صيف عام 2016، قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، وكان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وشارك اللاعب بشكل عام مع الليوث في 3 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع اثنين آخرين.