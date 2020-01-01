كبير واحد دون قضايا .. منح مهلة قصيرة للأندية لتنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات

بلغ عدد القضايا 100 تقريبًا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستبدأ خلال الأسبوع الجاري مخاطبة الأندية السعودية لمطالبتها بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها من جانب غرفة فض المنازعات في الاتحاد.

وأوضحت الصحيفة أن عدد القضايا المرفوعة ضد الأندية تجاوز الـ100 وقد تنوعت ما بين حقوق أندية أخرى ولاعبين ووكلاء لاعبين، وهي ممتدة منذ عام 2016.

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وستمهل اللجنة الأندية التي لم تنفذ القرارات والأحكام الصادرة بحقها مهلة قصيرة حتى نهاية الأسبوع القادم لتنفيذ كافة تلك القرارات والأحكام الصادرة من غرفة فض المنازعات وإلا سيتم اللجوء لخطوات أخرى.

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وتنص لائحة الانضباط والأخلاق على عقاب الأندية غير الملتزمة بتنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات بالغرامة المالية ثم خصم نقاط من رصيدها في الدوري السعودي وبعد ذلك يتم منعها من تسجيل اللاعبين وأخيرًا الهبوط إلى الدرجة الأدنى من الدوري.

وكشفت الرياضية عن وجود نادٍ واحد من كبار دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لم تُرصد ضده أي قضية وهو الهلال، فيما سُجلت على النصر قضية واحدة وعلى أندية الاتحاد والشباب والأهلي مجتمعة أكثر من 10 قضايا لم تُنفذ قراراتها بعد.

يُشار إلى أن الدوري السعودي للموسم الجاري سيُستأنف في الرابع من أغسطس القادم، وتستعد الأندية حاليًا وتُجري تدريباتها الجماعية بعد توقف زاد عن الثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).