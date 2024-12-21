مدرب البحرين السابق يثير الجدل

أثار رياض الذوادي مدرب البحرين السابق، جدلًا واسعًا باستبعاده ترشيح منتخب السعودية للفوز بكأس الخليج العربي "خليجي 26"، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل.

وقال الذوادي، في تصريحات لبرنامج "الفريق التاسع"، عبر فضائية أبوظبي الرياضية: "المنتخبات الخليجية ليست على ما يرام، بالنظر إلى نتائجها خلال الفترة الماضية، وسيفوز ببطولة الخليج أفضل المنتخبات السيئة".

وأضاف: "ترشيح المنتخب السعودي للفوز باللقب أمر غير منطقي بتاتا، فالكرة السعودية تتراجع بشكل مخيف، لأن التخطيط كله يذهب لصالح فرق دوري روشن وليس لتقوية ودعم المنتخب الذي أصبح بلا شخصية أو هوية ولم يعد قادرًا حتى على الفوز أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع المدرب البحريني: "يجب أن نكون واقعيين، أرى أنه من المستحيل أن يفوز منتخب السعودي بكأس الخليج، وأشعر أنه يخاف من البطولة التي لم يحققها لأكثر من عقدين".

وعلق علي مسري، لاعب منتخب الإمارات السابق، على تصريحات الذوادي قائلًا: "على مدار 25 نسخة كانت السعودية منافسًا شرسًا على كأس الخليج، وتحل في مراكز المقدمة إما أول أو ثاني أو ثالث. الأخضر هو أكثر المنتخبات المتنافسة على اللقب".

ولم يفوت حمد الدخيبي، لاعب منتخب السعودية السابق، فرصة الرد على الذوادي، قائلًا: "تكلم عن نفسك فقط، لا تتكلم عن منتخب آخر بالمنطق، كيف تستبعد الأخضر من المنافسة على كأس الخليج".