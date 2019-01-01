رئيس لجنة حكام الدوري السعودي: جميع الأندية ترفض الحكم المحلي

أكد فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن جميع أندية الدوري السعودي ترفض الحكم المحلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي رفض جميع أندية الدوري السعودي للحكم المحلي وعدم تقبل قراراته رغم عدم معرفتهم بقوانين اللعبة والحالات الصحيحة والخاطئة.

وأثار التحكيم جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة خاصة بعدما أصدر النصر بيانًا طالب به بتحسين أداء الحكام وتقنية الفيديو في الفترة القادمة.

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وتحدث تريساكو عن إمكانية عودة الحكام السعوديين لإدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان قائلًا لصحيفة الاقتصادية "عودة الحكم السعودي لإدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مرتبطة بالتأكد بمدى قدرتهم على ذلك بعد الانتهاء من الورش والاختبارات العملية التي سيخضعون لها في الملاعب".

"لدينا 24 حكمًا منهم أربعة يمتلكون موافقات الفيفا مسبقًا وهذا العدد ليس كافيًا لعودتهم، وفي منتصف الشهر المقبل لدينا مجموعة أخرى من الحكام، وبعد تأكدنا من قدرتهم على قيادة المباريات سنقرر عودتهم حينها".

أضاف "أعرف التحكيم السعودي من فترة لأنني أعمل في الاتحاد الآسيوي وفيفا، أعرف الأشياء التي تحدث في الدوري السعودي، والآن نضع الحلول لها جميعًا، وأعلم أن هناك مطالبات مالية أيضا للحكام وسأتحدث مع ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي لحل هذه الإشكالية".