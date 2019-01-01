رسميًا | ناصيف البياوي مديرًا فنيًا للعدالة

العدالة أعلن رسميًا عن مدربه الجديد

أعلن العدالة رسميًا عن تعاقده مع التونسي ناصيف البياوي لخلافة اسكندر القصري في تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان النادي السعودي قد أعلن يوم أمس فسخ عقد القصري بالتراضي لسوء نتائج الفريق في الدوري السعودي.

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وأقام العدالة اليوم احتفالية وداعية لمدربه السابق وجهاز الفني شارك فيها رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وأوضح النادي بعدها أن ناصيف البياوي سيقود الفريق حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق في عمله وموجهين الشكر لوكيل أعماله.

ويمتلك البياوي خبرة جيدة في الكرة السعودية، إذ كان ضمن الجهاز الفني للمدرب فتحي الجبال في الفتح خلال موسم 2012-2013 الذي شهد تتويجهم بلقب الدوري السعودي، وعمل كذلك مع أندية هجر والرائد والقادسية قبل أن يخوض تجربة في قطر مع الخور ثم الخريطيات.

يُذكر أن العدالة يتواجد حاليًا في المركز الـ14 من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط فقط.