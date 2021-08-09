بتال القوس عن تشفير الدوري السعودي: قدموه بطريقة تليق أولًا

سيتم تشفير الجودة العالية في الدوري السعودي بالموسم المقبل 2021-22

لا يؤيد الإعلامي الرياضي بتال القوس، قرار تشفير مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي، مطالبًا بالسير خطوة خطوة، كي يكون جاذبًا للمشاهد أولًا.

شبكة قنوات "إس إس سي" بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم قررا تشفير نقل مباريات الدوري بالجودة العالية، مع عرض بعض المباريات، لكن بجودة أقل.

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هذا القرار قوبل باعتراضات من البعض، وتأييد من البعض الآخر، خاصةً وأنه متوقع أن يكون الموسم المقبل مثيرًا للغاية، مع الصفقات القوية الجديدة من اللاعبين الأجانب.

وكتب القوس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد غد يبدأ الدوري السعودي للمحترفين.. في نسخته الـ14، ماذا نريد من الدوري؟، اعتقد الهدف أن يكون المسابقة الأولى في الشرق الأوسط وهو منذ 2019 يسير في هذا الاتجاه.. اصبح نجوم الدوري التركي القوي في المنطقة يفضلون دورينا.. والحديث ذاته عن الدوري الصيني.

"أيضا.. اللاعب المحلي تطور للأفضل.. وفي رأيي أن القائد الملهم العبقري صاحب الدور الأكبر في فكرة الاجانب الـ8 ثم السبعة له الدور الأكبر في ذلك.. صحيح أن دورينا يدفع مبالغ مضاعفة لكسب النجوم.. ولكن يبدو ذلك مقبولا في البداية لتكوين السمعة واجتذاب النجوم قبل أن يتحول لمرحلة الفرز".

وأضاف: "دعم حكومي واضح للدوري.. وللأندية.. وللمؤسسة الرياضية.. نتأمل أن يرافقه تطور أيضا في اللجان التنظيمية هذا الموسم.. والسؤال مرة أخرى.. ماذا نريد من الدوري؟ إذا كنا نسعى لأن يكون منتجا نصدره للآخرين ببصمته السعودية الناجحة.. علينا أن نجيد تقديمه وتصديره.. وأن يكون متاحا للاطلاع والمشاهدة بسهولة في أي مكان على أفضل منصة عرض تقدمه كما يليق به.. وبعد ذلك يمكن أن يتحول لمرحلة جديدة مختلفة في العرض والكيفية".

بعد غد يبدأ الدوري السعودي للمحترفين.. في نسخته الـ14



ماذا نريد من الدوري؟



اعتقد الهدف أن يكون المسابقة الأولى في الشرق الأوسط وهو منذ 2019 يسير في هذا الاتجاه.. اصبح نجوم الدوري التركي القوي في المنطقة يفضلون دورينا..

والحديث ذاته عن الدوري الصيني.. 1️⃣ — بتال القوس (@battalalgoos) August 9, 2021

يذكر أن الموسم الجديد 2021-22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من المقرر أن ينطلق غدًا الأربعاء، بمواجهة الاتحاد والفيحاء الافتتاحية.