كارينيو يرسخ العقدة ويُحافظ على سجله "النظيف" أمام الاتحاد

حقق الوحدة انتصارًا ثمينًا على الاتحاد في مكة المكرمة، ليحافظ مدربه كارينيو على سجله الخالي من الخسائر أمام الاتحاد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق الوحدة انتصاره الخامس في الدوري السعودي هذا الموسم بعدما هزم الاتحاد في مكة المكرمة يوم أمس 1-0 ضمن الجولة السابعة للبطولة.

ويُعد هذا الانتصار هو الرابع على التوالي للفريق تحت قيادة المدرب دانييل كارينيو الذي تعاقد معه الوحدة بعد الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان، وكان الفريق قد جمع 3 نقاط من مبارياته الثلاثة الأولى.

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الفوز على الاتحاد حافظ للمدرب الأوروجواياني على سجله الذهبي والنظيف تمامًا أمام عملاق جدة، إذ تلك هي المباراة الخامسة لكارينيو ضد العميد ولم يخسر أمامه أبدًا.

لعب كارينيو 3 مباريات مع النصر ضد الاتحاد فاز في 2 وتعادل في الثالثة، ومن ثم واجه النمور مرة رابعة حين كان مدربًا للشباب وهزمه 3-0 قبل أن يهزمه مجددًا في المباراة الخامسة التي جرت أمس بهدف دون رد.