هيئة الترفيه تنظم حفل اعتزال ياسر القحطاني في ديسمبر القادم

نجم الهلال والمنتخب السعودي اعتزل عام 2018 وسيقيم حفل اعتزاله في ديمسبر من العام الجاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية سعودية أن حفل اعتزال نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق "ياسر القحطاني" سيكون في ديسمبر القادم.

وكان المهاجم السعودي قد أعلن اعتزاله كرة القدم في إبريل 2018 بعد مسيرة هائلة مرصعة بالإنجازات والنجاحات رفقة الهلال وآخرها لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017-2018.

عبد الرزاق حمدالله في قطر .. إصابات صعبة ونجاح هائل وسجل رائع ضد السد

وسبق أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية تكفله بحفل اعتزال القحطاني.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الحفل سيُقام في ديسمبر القادم ضمن فعاليات موسم الرياض، وسيتضمن مباراة بين الهلال وفريق يضم العديد من نجوم العالم ستُلعب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسيتضمن حفل الاعتزال فعاليات اخرى كثيرة ومتنوعة بخلاف المباراة وهي الحدث الرئيسي في الحفل.