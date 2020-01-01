محمد الفتيل يُعلق على انتقادات جمهور الأهلي لأدائه

المدافع يتحدث بعد الفوز على أبها

رفض محمد الفتيل مدافع الأهلي التعليق على انتقادات جمهور الفريق لأدائه، مؤكدًا أنه لا يهتم بهذه الأمور وأن تركيزه فقط على تنفيذ تعليمات المدرب، ذلك خلال تصريحاته عقب الفوز على أبها والذي صعد بفريقه للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي . .

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد، إذ سجل له دجانيني تفاريس وعمر السومة وبينهما كان كارلوس أندرياماستينور قد سجل هدف أبها الوحيد، وفي الشوط الثاني نجح ماركو مارين في صناعة هدف الأهلي الثالث وسجله السومة برأسية جميلة.

فيديو | ماركو مارين يصنع هدفه الأول مع الأهلي بتمريرة رائعة

الفتيل بدأ حديثه بالتأكيد على أن مساهمة جميع اللاعبين في الدفاع يُساعد المدافعين كثيرًا ويجعل مهمة المنافسين في صناعة المحاولات الهجومية أصعب، مضيفًا "المباراة لم تكن سهلة أبدًا، أبها يُقدم موسمًا جيدًا وفي مركز ممتاز في جدول الترتيب، إذ كان رصيده مساوٍ لرصيدنا من النقاط".

"الفوز والعودة للمنافسة يُصبح مطلبًا ضروريًا بعد الخسارة، وقد تحقق هذا وهو المهم والإيجابية الأكبر من مباراة اليوم".

تابع "كلما كان الفريق يُدافع معًا وجد المنافس صعوبات أكبر في الوصول لمرمانا، وهذا ما حدث اليوم".

وأخيرًا قال حول انتقادات الجماهير "ليس عندي أي تعليق حول هذا الأمر، أنا لا أهتم بتلك الأمور ولا أركز سوى على العمل في الملعب وتطبيق تعليمات المدرب ومحاولة تقديم أداء أفضل كل مباراة. أحيانًا تحدث ظروف ما، وأحيانًا يكون الفريق ليس في يومه".

وأتم مبديًا أمله مواصلة التطور والتحسن في المستوى وتحقيق النتائج المرضية للجماهير.