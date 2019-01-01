النصر وميها ينتظران محكمة التحكيم الرياضي للفصل بينهما

ينتظر النصر السعودي واللاعب الألباني ألبان ميها محكمة التحكيم الرياضي للفصل بينهما في قضية فسخ عقد اللاعب عام 2016

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنتظر إدارة النصر السعودي والاعب الألباني ألبان ميها تحديد محكمة التحكيم الرياضية CAS موعد جلسة نظر الاستئناف الذي تقدم به الطرفان ضد حكم فيفا في القضية المثارة بينهما.

وكان الفريق السعودي قد تعاقد مع ميها صيف 2016 ثم فسخ العقد معه قبل انطلاق الموسم لعدم اقتناع الجهاز الفني بقدراته، وقد قضت لجنة فض المنازعات في فيفا بتغريم النصر مبلغ مليون و100 ألف يورو لصالح اللاعب.

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وتقدم النادي باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي على الحكم، وهو الأمر ذاته الذي قام به اللاعب لعدم رضاه عن الحكم ومطالبته بقيمة عقده كاملة والبالغة 3.4 مليون يورو.

وقال أحد المصادر لصحيفة الرياضية السعودية "القضية منظورة الآن، وسنقاتل على حفظ حقوق النادي، وسنتخذ كافة الخطوات القانونية لمناهضة الحكم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم".

فيما تحدث ألير حليلي وكيل اللاعب قائلًا " لا نرغب إلا في إجمالي قيمة العقد، لأن إدارة النصر هي من تراجعت عن الصفقة بعد توقيع اللاعب، ورفضت بعدها منحنا المبلغ كاملًا، ما أدى إلى تصعيدنا القضية لفيفا".

يُذكر أن النصر عاش صيفًا ساخنًا عام 2016 بعد استقالة رئيسه فيصل بن تركي الشهير بكحيلان ثم انتخابه بالتزكية لأربع سنوات أخرى.