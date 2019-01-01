فيتوريا يلغي معسكر الإمارات للنصر

روي فيتوريا اضطر إلى إلغاء معسكر النصر الخارجي في الإمارات بعد استدعاء 10 من لاعبيه السعوديين للمنتخبين الأول والأولمبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اضطر روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي إلى إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق خلال فترة توقف الدوري السعودي الحالية.

وكان من المقرر أن يتوجه النصر إلى جبل علي في الإمارات لإقامة معسكر خارجي إعدادي للمرحلة القادمة من دوري كأس محمد بن سلمان، خاصة مع تراجع أداء ونتائج الفريق مؤخرًا وعدم حصوله سوى على نقطة واحدة من آخر 3 مباريات في البطولة.

ولم يلعب النصر مباراته في الجولة السادسة من الدوري السعودي، إذ تم تأجيل مواجهة الفيصلي لنوفمبر القادم لعدم توفر ملعب في العاصمة الرياض لاستضافة اللقاء ورفض الفريقين كافة الاقتراحات الأخرى.

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المدرب البرتغالي اضطر لإلغاء المعسكر بعد استدعاء 10 من لاعبيه السعوديين للمنتخبين الأول والأولمبي، إذ طلب هيرفي رينار ضم الخماسي عبد الله مادو ويحيى الشهري وفراس البريكان وعبد الرحمن الدوسري وعبد الله الخيبري، فيما استدعى سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي 5 آخرين.

يُذكر أن الأخضر وضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 سيواجه سنغافورة يوم 10 أكتوبر الجاري في السعودية قبل أن يزور فلسطين للعب ضد الفدائي في الـ15 من نفس الشهر، وكان المنتخب قد بدأ مشواره بالتعادل مع اليمن 2-2.